24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İslam İşbirliği Teşkilatı: İşgal bitmeden İsrail'le normalleşme sağlanmayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı: İşgal bitmeden İsrail'le normalleşme sağlanmayacak

() Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, topraklarının tamamında işgali sona ermeden normalleşmenin sağlanmayacağını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
ABONE OL
İslam İşbirliği Teşkilatı: İşgal bitmeden İsrail'le normalleşme sağlanmayacak

Genel Sekreteri Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "Örgütün (İİT) üye devletleri ile işgal devleti arasında ilişkilerin normalleşmesi, de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal edilen Arap ve topraklarının tamamında İsrail işgalinin sona ermesine kadar sağlanamayacak." dedi.

Filistin ve Kudüs meselesinin örgütün merkezi davası olduğunu vurgulayan Useymin, Filistin davasının desteklenmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması için tüm çabalara destek verdiklerini ifade etti.

"TAM EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ" VURGUSU

Filistin meselesinde yapılan istişarelerde 2002 yılında Beyrut'taki Arap zirvesinde kabul edilen 'ne, özellikle de başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulması sonucuna varıldığını ifade etti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında 'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.

ABD VE İSRAİL'İN KALLEŞ PLANI

ABD Başkanı , 13 Ağustos'ta İsrail ile 'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da 'ın, 1994'te de 'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA