İslam İşbirliği Teşkilatı: İşgal bitmeden İsrail'le normalleşme sağlanmayacak

İİT Genel Sekreteri Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "Örgütün (İİT) üye devletleri ile İsrail işgal devleti arasında ilişkilerin normalleşmesi, Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal edilen Arap ve Filistin topraklarının tamamında İsrail işgalinin sona ermesine kadar sağlanamayacak." dedi.

Filistin ve Kudüs meselesinin örgütün merkezi davası olduğunu vurgulayan Useymin, Filistin davasının desteklenmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması için tüm çabalara destek verdiklerini ifade etti.