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ABD'de şok karar! Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak

Başkanı 'ın başdanışmanı , ailevi sebeplerden dolayı ay sonunda 'daki görevini bırakacağını açıkladı. 2016 yılından bu yana ABD Başkanının yakın ekibinde yer alıyordu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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ABD'de şok karar! Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak

Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

BU TAMAMEN BENİM SEÇİMİM
Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı." ifadesini kullandı.

4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkati çekti.

SEÇİM KAMPANYASINI NASIL ETKİLEYECEK?
Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.

Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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