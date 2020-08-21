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Donald Trump: Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Erdoğan’ı aramamı istedi

Başkanı , “Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Başkan ’ı aramamı istedi” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Donald Trump: Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Erdoğan’ı aramamı istedi

'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine devam ediyor. ABD Başkanı , Pennsylvania eyaletinin Old Forge kentinde dün yaptığı miting sırasında Başkan ile ilişkisinden bahsetti.

Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden yardım istediğini iddia ederek, "Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Başkan Erdoğan'ı aramamı istedi. Dedi ki 'Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan'ı ara'. Ben de 'Neden sen aramıyorsun?' diye sordum. 'Onun saygı duyduğu tek kişi sensin' dedi" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Erdoğan'ın ABD'ye değil kendisine saygı duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında liderlerin "Erdoğan, bir tek seni dinler bizi dinlemiyor" dediklerini öne sürmüştü.

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