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İran'dan gövde gösterisi! ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin adının verildiği yeni orta menzilli füzelerini tanıttı

, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General ve Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in isimlerinin verildiği orta menzilli balistik ve cruise (seyir) füzelerini tanıttı. Füzelerin tanıtıldığı törende hitap eden İran Cumhurbaşkanı , "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar. Bu gücü onların lehine kullanacağız, aleyhine değil" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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İran'dan gövde gösterisi! ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin adının verildiği yeni orta menzilli füzelerini tanıttı

devlet televizyonuna göre, Ulusal Savunma Sanayi Günü münasebetiyle başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı ile üst düzey yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma kapasitesini artırdığını ancak hiçbir zaman saldırı stratejisi izlemediğini söyledi.

"KOMŞULARIMIZ, İRAN'IN SAVUNMA KAPASİTESİNİN..."

İran'ın hiçbir ülkeyi işgal etmeyi düşünmediğini ifade eden Ruhani, "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar. Bu gücü onların lehine kullanacağız, aleyhine değil." dedi.

Törende, Irak'ın başkenti 'ta 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Süleymani ve Iraklı Başkan Yardımcısı Mühendis'in isimlerinin verildiği iki yeni yerli üretim füze tanıtıldı.

Füzeler hakkında bilgi veren Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Şehid Hac " adı verilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğunu bildirdi.

Hatemi, "" adı verilen füzenin de seyir füzesi olarak tasarlandığını ve 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip olduğunu kaydetti.

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