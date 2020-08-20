"KOMŞULARIMIZ, İRAN'IN SAVUNMA KAPASİTESİNİN..."

İran'ın hiçbir ülkeyi işgal etmeyi düşünmediğini ifade eden Ruhani, "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar. Bu gücü onların lehine kullanacağız, aleyhine değil." dedi.