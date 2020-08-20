İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Son dakika haberine göre; İsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
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İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu.
Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.