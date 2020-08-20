21 Ağustos 2020, Cuma
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Son dakika haberine göre; ’e ait savaş uçakları Şeridi'nin güneyini vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu.

Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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