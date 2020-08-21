21 Ağustos 2020, Cuma
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ABD Senatosunda ikinci corona virüs (Covid-19) vakası! Bill Cassidy...

'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi , yeni tip corona virüse () yakalandığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2020
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ABD Senatosunda ikinci corona virüs Covid-19 vakası! Bill Cassidy...

ABD Senatosunda Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Martta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.

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