BAE ve İsrail arasındaki anlaşma barış değil silah sözleşmesi

Yemen ve Libya'daki çatışmalara ateşi körükleyerek müdahil olan BAE, 2000'li yıllardan itibaren yeni tip silahlara yönelik yatırımını artırdı. SIPRI verilerine göre BAE, Suudi Arabistan'dan sonra en faz askeri harcama yapan ikinci Orta Doğu ülkesi.

BAE'nin yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 23 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. BAE bu rakamın 20 milyar dolarını ABD'den alınan silahlara harcıyor. BAE'nin bu kadar büyük bir bütçe ile silah alım yapmasının en büyük nedeni ise teknoloji ve altyapı yetersizliği. Fakat BAE, tüm bu harcamalara rağmen dünyanın dikkatini üzerine çeken İnsansız Hava Araçları teknolojisinden geride kalmış durumda.

'BARIŞ ANLAŞMASI' İHA SATIŞININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Uzmanların Türkiye'yi Orta Doğu'dan oyun değiştiren faktör olarak görmesini kaldıramayan BAE, farklı yollara başvurmaya devam ediyor.

Clash Report'un verilerine göre; Silahlı ve Silahsız İHA teknolojisinden yoksun BAE, Türkiye'nin bölgedeki İHA'larını izlemeye devam ediyor. BAE'nin İsrail ile imzalanan sözde 'Barış Anlaşması', iki ülke arasındaki başta İHA olmak üzere silah satışının önünü açabilir.

TÜRKİYE KARŞITI BLOKTA PAY PEŞİNDE

Geçtiğimiz ay BAE'li Group 42 şirketi koronavirüsle mücadele kapsamında, İsrail'e ait biri devlet şirketi olan İsrail Havacılık Endüstrileri ve Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye karşıtı blokta yer alan BAE'nin İsrail yapımı silahlara başvurması da bekleniyor.

İsrail ise BAE'nin parasının peşinde. BAE-İsrail anlaşmasının ardından İsrail basını, "BAE'nin silah alımları konusunda hızlı karar veren bir yönetime sahip olması İsrail'in yerel satış kayıplarını telafi etmek için en uygun ortak" yorumlarında bulundu.

(AHaber.com.tr)