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Genevieve Kasırgası can aldı! Meksika'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Genevieve Kasırgasının Meksika’nın eyaletinin güney kıyılarına ulaşması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen bölgede en az 15 bin turistin bulunduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Genevieve Kasırgası can aldı! Meksika'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Pasifik Okyanusu'ndan gelen Genevieve Kasırgası Meksika'nın Baja California eyaletinin güney kıyılarına ulaştı. Bölgede dalgalara kapılan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan bir adamın hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) "Kategori-3" olarak değerlendirdiği kasırgada, rüzgarın hızı saatte 185 kilometreye ulaştı.

Genevieve Kasırgası can aldı! Meksikada 2 kişi yaşamını yitirdi GENEVİEVE KASIRGASI CAN ALDI! MEKSİKA'DA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

NHC, tatil şehri Los Cabos ve sahil kasabası Todos Santos'un da dahil olduğu bölgede kasırga uyarısının yürürlükte olduğunu aktardı. Açıklamada, "Kasırganın ayrıca Baja California'nın yakınından veya hemen batısından geçeceği tahmin ediliyor. Kasırga uyarısı bulunan bölgede, bu gece başlayıp Perşembe gününe kadar devam edecek kasırga koşulları bekleniyor" denildi.

Todos Santos'un kuzeyinden Cabo San Lazaro'ya kadar Baja California'nın batı kıyısı için de tropikal bir fırtına uyarısı yürürlükte.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen bölgede en az 15 bin turistin bulunduğu bildirildi.

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