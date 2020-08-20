20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Devlet Başkanı karşıtlığı ile bilinen ve protestolara öncülük eden , Sibirya'dan 'ya seyahat ederken zehirlendi. Uçak acil koduyla iniş yaparken, Navalni yoğun bakıma kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Rusya'da ve uluslararası kamuoyunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığıyla ün yapan siysetçi Aleksey Navalni, Sibirya'daki Tomsk şehrinden Moskova'ya dönerken birden fenalaştı.

Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Navalni'nin durumunun bir anda çok kötüye gitmesi üzerine, uçak Omsk şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Hastaneye kaldırılan Navalni, yoğun bakıma alınırken, Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış sosyal medya hesabından ilginç açıklamalarda bulundu.

Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Yarmış açıklamasında, 'Navalni, Sibirya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya dönerken uçuşun ortasında aniden kendini kötü hissetmeye başladı. Uçağı acilen Omsk'a indi ve zehirlendiği tespit edildi.' ifadelerini kullandı.

Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

SADECE ÇAY İÇMİŞTİ
Yarmış, uçuştan önce hiçbir belirti göstermeyen Navalni'nin bu sabah sadece çay içtiğini belirtti ve çayına bir şey karıştırılarak zehirlenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Yarmış, Navalni'nin yolculuğun ortasında, önce terlemeye başladığını, tuvalete gittiğini ve burada bayıldığını söyledi.

Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi...

Uçağın inmesinin ardından bir kliniğe götürülen Navalni'nin, halen yoğun bakımda olduğu ve gözlerini henüz açmadığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA