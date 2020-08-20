20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Genevieve Kasırgası can aldı! Meksika'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Genevieve Kasırgası can aldı! Meksika'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2020 10:20
Güncelleme:20.08.2020 10:24
Son dakika haberi... Genevieve Kasırgasının Meksika’nın Baja California eyaletinin güney kıyılarına ulaşması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen bölgede en az 15 bin turistin bulunduğu bildirildi.

Pasifik Okyanusu'ndan gelen Genevieve Kasırgası Meksika'nın Baja California eyaletinin güney kıyılarına ulaştı. Bölgede dalgalara kapılan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan bir adamın hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) "Kategori-3" olarak değerlendirdiği kasırgada, rüzgarın hızı saatte 185 kilometreye ulaştı.

NHC, tatil şehri Los Cabos ve sahil kasabası Todos Santos'un da dahil olduğu bölgede kasırga uyarısının yürürlükte olduğunu aktardı. Açıklamada, "Kasırganın ayrıca Baja California'nın yakınından veya hemen batısından geçeceği tahmin ediliyor. Kasırga uyarısı bulunan bölgede, bu gece başlayıp Perşembe gününe kadar devam edecek kasırga koşulları bekleniyor" denildi.

Todos Santos'un kuzeyinden Cabo San Lazaro'ya kadar Baja California'nın batı kıyısı için de tropikal bir fırtına uyarısı yürürlükte.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen bölgede en az 15 bin turistin bulunduğu bildirildi.

Genevieve Kasırgası can aldı!
Genevieve Kasırgası can aldı!
Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Akılalmaz ölüm!
Akılalmaz ölüm!
Uçan inek böyle görüntülendi
Uçan inek böyle görüntülendi
Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu!
Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu!
Almanya'da Türk gencine polis şiddeti
Almanya'da Türk gencine polis şiddeti
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı!
Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı!
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Başına kedi düştü! 23 gün...
Başına kedi düştü! 23 gün...
Trump yaklaştı, sürttü, çekiştirdi...
Trump yaklaştı, sürttü, çekiştirdi...
ABD savaş uçakları Esad rejimini vurdu
ABD savaş uçakları Esad rejimini vurdu
Daha Fazla Video Göster