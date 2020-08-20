20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Eski Yunan ajan Savas Kalenderidis'den flaş Türkiye açıklaması: Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumdayız

Eski Yunan ajan Savas Kalenderidis'den flaş Türkiye açıklaması: Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumdayız

ile arasındaki Doğu gerginliğinde Yunan tarafı, hezimete uğrayarak büyük bir yenilgi aldı. Yunan medyası ve devlet yetkilileri tarafından kabul edilen bu duruma bir yenisi daha eklendi. Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu , ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, “Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumdayız” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Eski Yunan ajan Savas Kalenderidis'den flaş Türkiye açıklaması: Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumdayız

Yunanistan'ın eski istihbarat mensubu Savas Kalenderidis katıldığı televizyon programında, Yunanistan'ın savunma endüstrisi konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirterek, "Hem yenilmiş hem kaybolmuş durumdayız" dedi. Kalendiridis, Türkiye'nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, "Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor" dedi.

YUNAN ASKERİ GÜCÜ TÜRKİYE KARŞISINDA YETERSİZ KALDI
Yunanistan'ın Türkiye'nin amaçlarını okumaktan uzak kaldığını itiraf eden Kalenderidis, "Yunan politika sistemi ve askeri değerlendirmeler çok dar görüşlü. Türkiye'nin amaçlarını ve planlarını okumaktan çok uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin amaçlarını okuyabilecek doğru bir askeri değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı. Kalenderidis, "Bu değerlendirmeler olsaydı, Ege ve Akdeniz'de deniz hakimiyetini korumaya çalışır, hava üstünlüğünü sağlamaya ve güçlü savunma endüstrisi kurmaya çalışırdık" dedi.

NE SİYASİ İRADE VAR NE DE DEVLET YAPILANMASI
Yunanistan'ın planlarını gerçekleştirebilecek devlet planlamasına ve siyasi iradeye sahip olmadığının altını çizen Kalenderidis, "Sadece bunu gerçekleştirebilecek bir devlet planlaması, siyasi irade, politik hedef ve stratejik değerlendirmeler yok. Dolayısıyla şu an gelişmeleri geriden takip ediyoruz. Yani hem yenilmiş hem de kaybolmuş durumdayız" diye konuştu.

Oruç Reis sözleri sonrası gerilim! Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisin Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos istifa etti "ORUÇ REİS" SÖZLERİ SONRASI GERİLİM! YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS'İN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI ALEKSANDROS DİAKOPULOS İSTİFA ETTİ
Oruç Reise yaklaşmaya çalışan Yunanistan boyunun ölçüsünü aldı! Hezimet sonrası ağızlarını bıçak açmıyor ORUÇ REİS'E YAKLAŞMAYA ÇALIŞAN YUNANİSTAN BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI! HEZİMET SONRASI AĞIZLARINI BIÇAK AÇMIYOR
Yunanistan ile Türkiye sıcak çatışma yaşar mı? Akdenizde son durum ne?Uzman isim A Haber canlı yayınında yorumladı YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE SICAK ÇATIŞMA YAŞAR MI? AKDENİZ'DE SON DURUM NE?UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA YORUMLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA