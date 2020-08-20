20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katil Esad milislerinden camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yere attılar

Katil Esad milislerinden camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yere attılar

'de Esad'a bağlı milisler, kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde bir camiye saldırarak Kur'an-ı Kerim'i yere attı. , daha önce de birçok camiye saldırarak camileri tahrip etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Katil Esad milislerinden camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yere attılar

Suriye'de Esad rejimine bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde Saad bin Ebi Vakkas Cami'ye saldırdı. Camiyi tahrip eden milisler, Kur'an-ı Kerim'i yere attı.

Camiye zorla giren milisler halılar, duvarlar ve sandalye dahil olmak üzere her yere zarar verdi.

Öte yandan iç savaşın devam ettiği Suriye'de Esad milisleri, daha önce de birçok camiye saldırarak camileri tahrip etmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA