Aleksandr Lukaşenko Güvenlik Konseyi toplantısında "huzur ve istikrar" talimatı verdi

ÜLKEDEKİ KRİZİN SONA ERMESİ İÇİN TALİMATLAR VERDİ



Güvenlik konseyi üyeleri ile toplantısında talimatlarını sıralayan Lukaşenko, "Devlet sınır komitesine talimatım yabancı ülkelerden gelen silah yardımı, ekonomik ve birçok yardım konusunun kontrol altına alınmasıdır. Dışarıdan ekonomik desteği görüyoruz. Bu konuda gümrüklerin güçlendirilmeli" diyerek muhaliflere para akışının kesilmesini istedi. Savunma Bakanlığı'na talimatını veren Lukaşenko, "Ordumuz NATO, Polonya ve Litvanya'nın hareketliliğine önem vermelidir. Onların hareket ve planlarını takip etmeliyiz. Şuan planları çok açık. Bazı gerçekler var ve bu bizi rahatsız etmiyor. Grodno yönünde tedbirler almalı ve askerimizin silahlarımızı onların hareket yönüne çekmekte tereddüt etmemeliyiz" diyerek açıkça batıyı tehdit etti.







"İNSANLAR BARIŞ VE İSTİKRAR İSTİYOR"



Lukaşenko son olarak İçişleri Bakanlığı'na talimat vererek, "Minsk'te daha fazla protesto olmamalı. İnsanlar yorgun, huzur ve istikrar istiyor. Sakin bir ülkede yaşamaya alışkın insanların sayısı çok fazla. Bu insanlara bu sakin ülkeyi geri vermeliyiz" dedi.



Lukaşenko ülkedeki işçileri, fabrika yöneticilerini ve sendikaları koruma talimatı verirken aynı zamanda protestoları finanse edilenleri ve provokatörlerin tespit edilmesi talimatını verdi. Lukaşenko ancak bu uygulamalar ile protestoların sonlandırılabileceğini belirtti.