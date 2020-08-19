Belarus'taki seçim sonrası AB'den flaş karar! "Yaptırım uygulanacak, sonuçları tanımıyoruz"

"AB YAPTIRIM UYGULAYACAK"



Bildiride AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım uygulayacağı da bildirildi. Söz konusu durum ile ilgili, "AB, kısa süre içinde şiddet, baskı ve seçim sonuçlarının tahrif edilmesinden sorumlu önemli sayıda kişiye yaptırım uygulayacak" ifadeleri kullanıldı.



Belarus yönetimine yeniden çağrıda bulunulan bildiride, "Belarus yetkililerini şiddete son vererek, gerginliği azaltarak ve kapsayıcı bir ulusal diyalog yoluyla krizden çıkmanın bir yolunu bulmaya çağırıyoruz. Yalnızca bağımsız ve özgür medya ve güçlü bir sivil toplum tarafından desteklenen barışçıl ve demokratik bir süreç sürdürülebilir çözümler sağlayabilir" denildi.





"Üçüncü devletler dahil tüm taraflar böyle bir süreci desteklemelidir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Durumu yakından takip etmeye ve krizin barışçıl yoldan sonlandırılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olacağız. AB, Belarus'taki diyalog için AGİT önerilerini tam olarak desteklemektedir ve bunları ilerletmek için yardım sağlamaya hazırdır" denildi.



AB DOĞU AKDENİZ KONUSUNU EYLÜL'E ERTELEDİ



Sonuç bildirisinde ayrıca ele alınan diğer bir konu olan Doğu Akdeniz'e değinildiği, ancak konunun Eylül ayında detaylıca ele alınacağı bildirildi. AB Konseyi toplantısında askeri darbenin yaşandığı Mali'deki olayların da ele alındığı belirtilerek, "Mali'deki olaylar derin endişe kaynağıdır. Tüm bölge ve terörizmle mücadelede istikrarı bozucu bir etkiye sahip olabilir. AB, alıkoyulanların derhal serbest bırakılması ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması çağrısında bulunuyor" denildi. AB'nin Afrikalı ve uluslararası ortaklarla tam koordinasyon içinde çalışmakta olduğu belirtilerek, "AB, ECOWAS'ın Mali halkının istekleri doğrultusunda bir çözüm bulma çabalarını desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.