19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan Başbakanı İmran Han resti çekti: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han resti çekti: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

, "'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Pakistan Başbakanı İmran Han resti çekti: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

Han, görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dunya News'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Filistin davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.

Han, Pakistan açısından İsrail'i tanımanın Hindistan ile ihtilaflı Keşmir'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmiri sınırları içinde gösteren harita açıkladı PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, CAMMU VE KEŞMİR'İ SINIRLARI İÇİNDE GÖSTEREN HARİTA AÇIKLADI
Sınırı ihlal eden Hindistana Pakistan net yanıt veriyor! SINIRI İHLAL EDEN HİNDİSTAN'A PAKİSTAN NET YANIT VERİYOR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA