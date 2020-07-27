27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sınırı ihlal eden Hindistan'a Pakistan net yanıt veriyor!

, Hint 'nın (İHA) ile sınırındaki Kontrol Hattı'nı (LoC) ihlal ederek bölgesine girmesi üzerine düşürüldüğünü açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Sınırı ihlal eden Hindistan'a Pakistan net yanıt veriyor!

Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, "casus İHA"nın Keşmir'in Pandu bölgesinde Pakistan tarafını 200 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'a ait İHA'nın ordu tarafından düşürüldüğü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 10'uncu Hint İHA'sı olduğu ifade edildi.

Pakistan Hindistana ait İHAyı düşürdü PAKİSTAN HİNDİSTAN'A AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ

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