Sınırı ihlal eden Hindistan'a Pakistan net yanıt veriyor!

Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, "casus İHA"nın Keşmir'in Pandu bölgesinde Pakistan tarafını 200 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'a ait İHA'nın ordu tarafından düşürüldüğü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 10'uncu Hint İHA'sı olduğu ifade edildi.