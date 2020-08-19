19 Ağustos 2020, Çarşamba
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İsrail'in Gazze'de birçok noktaya saldırı düzenledi

İşgalci ordusu, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Ordu Sözcüsü Adraee tarafından yapılan açıklamada, bombalanan bölgelerde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Dünya basınının dikkatinin çeken bildiride, can kaybına yönelik her hangi bir ifadeye rastlanılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020
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İsrail'in Gazze'de birçok noktaya saldırı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, orduya ait uçakların Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını, bunlar arasında Hamas'a ait askeri bir kompleksin yer aldığını ifade etti.

Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytune Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya en az 2 roketli saldırı düzenlendiğini aktardı.

CAN KAYBI VAR MI YOK MU AÇIKLANMADI

Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştuğu belirtilirken, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, çoğunlukla bu saldırılara gerekçe olarak, "Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesini" gösteriyor.

İSRAİL JETLERLE VURMAYA DEVAM EDİYOR

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

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