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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

askerlerinin, işgal altındaki 'da yasa dışı yerleşim birimlerini eden göstericilere müdahalesinde 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin, beldede gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 4 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Nablus'un Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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