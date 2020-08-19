19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Akılalmaz ölüm! Köpeğin tasması ayağına takılınca...

'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan 12 yaşındaki kız çocuğu ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Akılalmaz ölüm! Köpeğin tasması ayağına takılınca...

Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı.

Akılalmaz ölüm! Köpeğin tasması ayağına takılınca... AKILALMAZ ÖLÜM! KÖPEĞİN TASMASI AYAĞINA TAKILINCA...

HAYATINI KAYBETTİ

Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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