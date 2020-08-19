ABD'den dehşete düşüren 'Kuzey Kore Taktikleri' raporu: Nükleer bomba...

'Kuzey Kore taktikleri' başlığıyla geçen ay yayınlanan raporda ABD Ordusu, Kuzey Kore'de rejim değişikliği isteyen ülkeleri caydırmak için 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silahı bulunduruyor denildi.



2020 SONUNA KADAR 100 NÜKLEER BOMBA ÜRETEBİLİRLER



Raporda ayrıca "Kuzey Kore, her yıl 6 yeni bomba üretme kapasitesine sahip ve mevcut kapasitesi 20-60 bomba arasında değişiyor" denildi.

Raporda yer alan diğer bir tahmin ise, Kuzey Kore'nin 2020'nin sonuna kadar 100'e yakın nükleer bomba elde edebileceklerini ön görüyor.