19 Ağustos 2020, Çarşamba
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ABD'den dehşete düşüren 'Kuzey Kore Taktikleri' raporu: Nükleer bomba...

ordusu tarafından hazırlanan rapora göre, ’nin elinde 60 adet ve 5 bin ton bulunduğu ileri sürüldü. ‘Kuzey Kore Taktikleri’ adlı raporda, Kuzey Kore’nin stoklarında bulunan kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçme olasılığı olmadığı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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ABD'den dehşete düşüren 'Kuzey Kore Taktikleri' raporu: Nükleer bomba...

'Kuzey Kore taktikleri' başlığıyla geçen ay yayınlanan raporda ABD Ordusu, Kuzey Kore'de rejim değişikliği isteyen ülkeleri caydırmak için 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silahı bulunduruyor denildi.

2020 SONUNA KADAR 100 NÜKLEER BOMBA ÜRETEBİLİRLER

Raporda ayrıca "Kuzey Kore, her yıl 6 yeni bomba üretme kapasitesine sahip ve mevcut kapasitesi 20-60 bomba arasında değişiyor" denildi.

Raporda yer alan diğer bir tahmin ise, Kuzey Kore'nin 2020'nin sonuna kadar 100'e yakın nükleer bomba elde edebileceklerini ön görüyor.

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