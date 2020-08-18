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Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı! Patlamada 1 tümgeneral öldü 3 asker yaralandı

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Giriş: 18.08.2020 19:16
Güncelleme:18.08.2020 19:16
Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, meydana gelen patlamada 1 Rus tümgeneralin öldüğü 3 askerinin de yaralandığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.

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