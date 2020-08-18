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ABD'de kritik operasyon! Eski CIA çalışanını "Çin'e gizli bilgi verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldı

önemli bir operasyona imza atıldı. Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı () çalışanı bir kişiyi, 'e "gizli bilgi bilgi verme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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ABD'de kritik operasyon! Eski CIA çalışanını Çin'e gizli bilgi verdiği suçlamasıyla gözaltına aldı

, eski çalışanını "'e gizli bilgi verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldıABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma'nın, 14 Ağustos'ta "üst düzey istihbarat bilgilerini Çinli yetkililere vermek" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

"ÜST DÜZEY BİLGİLER" SIZDIRILDI

Açıklamada, doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililer ile aralarında ticari anlaşmaların da olduğu "üst düzey gizli bilgileri" paylaştığı vurgulandı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'yi vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış, ABD Çin'e çeşitli yaptırımlar getirmişti.

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