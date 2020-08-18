ABD'de kritik operasyon! Eski CIA çalışanını "Çin'e gizli bilgi verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldı
ABD önemli bir operasyona imza atıldı. Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı bir kişiyi, Çin'e "gizli bilgi bilgi verme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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"ÜST DÜZEY BİLGİLER" SIZDIRILDI
"ÜST DÜZEY BİLGİLER" SIZDIRILDI
Açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililer ile aralarında ticari anlaşmaların da olduğu "üst düzey gizli bilgileri" paylaştığı vurgulandı.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'yi vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış, ABD Çin'e çeşitli yaptırımlar getirmişti.