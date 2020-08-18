ABD'de kritik operasyon! Eski CIA çalışanını "Çin'e gizli bilgi verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldı

"ÜST DÜZEY BİLGİLER" SIZDIRILDI



Açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililer ile aralarında ticari anlaşmaların da olduğu "üst düzey gizli bilgileri" paylaştığı vurgulandı.