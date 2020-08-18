18 Ağustos 2020, Salı
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Trump'tan Çin'den gelecek şirketlere vergi indirim müjdesi

ABD Başkanı , koronavirüs nedeniyle sarsılan ekonomiyi toparlamak için yeni adımlar atmaya başladı. Seçim öncesinde tüm kozlarını süren Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Trump'tan Çin'den gelecek şirketlere vergi indirim müjdesi

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletine bağlı Mankato kentinde yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirdi ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını savunan Trump, "Joe Biden, sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası." diye konuştu.

"KAOSTAN KORUYACAĞIZ"

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerindeki şiddet olaylarına dikkati çeken Trump, "Biz sizin kentlerinizi ve kenar mahallelerinizi, suçlu bir gelecekten ve kaostan koruyacağız." dedi.

Trump, Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirerek, "Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim." ifadesini kullandı.

O ŞİRKETLERE AÇIK TEKLİF

Çin'de faaliyet gösterilen Amerikan şirketlerini de ABD'ye dönmeye çağıran Trump, "Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kovid-19 aşısını bulmaya "çok yakın" olduğunu vurgulayan Trump, "Çin virüsünü yeneceğiz." diye konuştu.

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