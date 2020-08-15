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Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tartışmalara yol açtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ludwigslust-Parchim bölgesinde bulunan lisede görev yapan bir öğretmende Kovid-19 tespit edilmesi üzerine bu okula giden 205 öğrenci karantinaya alındı.

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Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Bunun üzerinde veliler bölge valiliğinden "Ev karantinasına ilişkin düzenleme" başlıklı bir mektup aldı.

Düzenlemede, (karantinaya alınan) çocukların mümkün olduğunca ebeveynleri ve kardeşleriyle temasta bulunmamaları ve fiziki olarak ayrı tutulmaları istendi.

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Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Ebeveynler, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda çocuklarının zorunlu olarak başka uygun kapalı bir yere yerleştirilmekle tehdit edildi.
Schweriner Volkszeitung gazetesine konuşan bir anne, düzenlemeye tepki göstererek, "Kimse beni çocuğumdan 2 metre uzak durmama zorlayamaz." ifadesini kullandı.

Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Ludwigslust-Parchim Bölge Valiliği Sözcüsü Andreas Bonin ise Enfeksiyon Koruma Yasası'nda, teorik olarak düzenlemeye uyulmaması durumunda çocukları velilerden ayırma imkanının tanındığını söyledi.

Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Böyle bir konuda ailelerin ilgili sağlık dairesi tarafından telefonla bilgilendirildiğini belirten Bonin, bir velinin çocuğuyla birlikte kalmak istemesi durumunda gönüllü olarak karantinaya girebileceğini bildirdi.

Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Bonin, ancak şimdiye kadar bölgede böyle bir durumun yaşanmadığını kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Milletvekili Eckhardt Rehberg de velilere tehdit mektubu göndermenin doğru olmadığını vurgulayarak mektubu gönderenlerin gerekli duyarlılığı göstermediğini aktardı.

Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Mecklenburg-Vorpommern Çocukları Koruma Birliğinden yapılan açıklamada da karantinanın zaten ailelere yük getirdiği kaydedilerek, "Bu safhada çocukları ebeveynlerinden ve kardeşlerinden tecrit etmek orantılı değildir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, burada çocuğun menfaatine öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

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