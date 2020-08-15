Almanya'dan tepki çeken uygulama: Karantina uymayan çocuğundan ayrılacak

Ebeveynler, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda çocuklarının zorunlu olarak başka uygun kapalı bir yere yerleştirilmekle tehdit edildi.

Schweriner Volkszeitung gazetesine konuşan bir anne, düzenlemeye tepki göstererek, "Kimse beni çocuğumdan 2 metre uzak durmama zorlayamaz." ifadesini kullandı.