Avrupa Birliği'nden cesaret alan Yunanistan mültecileri sistematik bir şekilde ölüme itiyor!





"ÇOK İNSANLIK DIŞIYDI"

26 Temmuz'da maskeli Yunan yetkililerin onu ve aralarında iki bebek bulunan 22 kişiyi gece karanlığında Rodos adasındaki bir gözaltı merkezinden alarak dümensiz, motorsuz cankurtaran botunda terk ettiklerini ve sonrasında kendilerinin Türk Sahil Güvenlik'i tarafından kurtarıldıklarını söyleyen 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Najma al-Khatib, "Çok insanlık dışıydı" dedi.

Times'a "Suriye'yi bombalanma korkusuyla terk ettim - ama bu olduğunda bir bombanın altında ölmüş olmayı diledim" dedi.

"TAMAMEN YASA DIŞIDIR"

Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan sınır dışı etme, Yunanistan'ın Avrupa'ya girmek isteyen göçmenler ve mülteciler için ana geçit olduğu 2015'teki göç krizinin doruğundan bu yana bir Avrupa ülkesinin kendi güçlerini kullanarak deniz göçünü engellemeye yönelik en doğrudan ve sürekli girişimidir.

Göçmenler bazen sızdıran cankurtaran botlarına zorla bindirilerek Türk ve Yunan suları arasındaki sınırda sürüklenmeye bırakılırken, diğerleri Yunan yetkililer motorlarını devre dışı bıraktıktan sonra kendi botlarında sürüklenmeye bırakıldı.

Uluslararası hukuk uzmanı ve göçmenlerin insan hakları konusunda eski bir Birleşmiş Milletler özel raportörü olan Prof. François Crépeau, "Bu geri püskürtmeler her yönüyle, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda tamamen yasa dışıdır" dedi.

Profesör Crépeau, "Bu bir insan hakları ve insani felakettir" diye ekledi.