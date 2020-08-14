14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

, vakalarının yükselişe geçmesi üzerine başkent 'i ve Marsilya'nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden kırmızı bölge ilan etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Salgında ikinci dalga paniği yaşayan Fransa hükümeti, Paris ve Bouches-du-Rhone 'u, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu kırmızı bölgeler ilan eden kararı onayladı.

Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor.

Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Bu hamle, son iki haftada vaka sayılarının yükselişe geçmesinin ardından geldi.

Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Fransa'da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı; virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor.

Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Buna göre ya şartların daha serbest olduğu 'yeşil bölge' ilan ediliyor, ya da 'kırmızı bölge' ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor.

Fransa'da ikinci dalga paniği! Yeniden kırmızı bölge ilan edildi

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da şimdiye kadar 30 bin 263 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA