Hamas BAE'ye: Sırtımızdan bıçakladılar

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-BAE anlaşması reddedilerek BAE'nin İsrail ile bir anlaşma imzalayarak Filistinlileri sırtından bıçakladığı belirtildi. Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, anlaşmanın Filistin halkının haklarını görmezden geldiğini belirtti. Barhoum, anlaşmanın İsrail'e Filistin halkına yönelik ihlalleri için bir ödül niteliğinde olduğunu belirtti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) ise anlaşmayla BAE'nin "Filistin davasına yönelik ulusal, dini ve insani görevlerini ihlal ettiğini" gösterdiğini açıkladı.



Filistinli direniş gruplarından Halk Direniş Komiteleri de "Anlaşma, Filistin halkına karşı büyük bir komplo olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalamasını 'İhanet' olarak nitelendirmiş ve Filistinli liderlerle acil görüşmeye çağırmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh yaptığı açıklamada İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören anlaşmanın reddedildiğini ve 'ihanet' olarak nitelendirildiğini açıklamıştı.



BAHREYN VE MISIR'DAN DESTEK

Öte yandan, Bahreyn ve Mısır anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, İsrail-BAE ve ABD'nin açıklamalarını takdirle takip ettiğini, ayrıca tarafların bölgede istikrarı sağlamak için gösterdiği çabalara önem verdiğini belirtti.