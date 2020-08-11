ABD Başkanı Donald Trump’tan "İkinci Dünya Savaşı" gafı

TARİHLERİ KARIŞTIRDI, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcıları, "Tarihi hatırla, tarihi bozma" ifadelerini kullanırken, Twitter'da 'World War' etiketi ilk sıralara yerleşti.





50 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 1917'de ortaya çıkan İspanyol Gribi, 1920 yılına kadar sürmüştü.

Salgının Birinci Dünya Savaşı'nın 1918 yılında sonra ermesinde en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.