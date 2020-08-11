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ABD Başkanı Donald Trump’tan "İkinci Dünya Savaşı" gafı

Başkanı 1917’de ortaya çıkan ve 50 milyon kişinin ölümüne yol açan İspanyol Gribi’nin, ’nı sona erdirdiği açıklaması sosyal medyada viral oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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ABD Başkanı Donald Trump’tan İkinci Dünya Savaşı gafı

Başkanı , düzenlediği basın toplantısında İspanyol Gribi salgınının savaşını bitirdiği açıklaması yerine "Salgın 'nı sona erdirdi" gafı sosyal medayada viral oldu.

ABD Başkanı Trump Birinci Dünya Savaşı'nı, 1945 yılında Nazi Almanyası'nın yenilmesi ve ABD'nin 'ya atom bombası atmasının ardından sonra eren İkinci Dünya Savaşı ile karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.

ABD Başkanı Donald Trump’tan İkinci Dünya Savaşı gafı ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’TAN "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI" GAFI

TARİHLERİ KARIŞTIRDI, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

kullanıcıları, "Tarihi hatırla, tarihi bozma" ifadelerini kullanırken, Twitter'da 'World War' etiketi ilk sıralara yerleşti.

50 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 1917'de ortaya çıkan İspanyol Gribi, 1920 yılına kadar sürmüştü.

Salgının Birinci Dünya Savaşı'nın 1918 yılında sonra ermesinde en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

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