Son dakika: DSÖ'den koronavirüs aşılarına ilk yorum: Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz

Rusya'da üretilen ilk koronavirüs (COVID-19) aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığının onayını aldı.

Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

Aşının seri üretimine yakında geçilmesini ümit ettiğini söyleyen Putin, kendi kızına söz konusu aşının uygulandığını belirtti.

DSÖ'DEN İLK AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor." ifadelerine yer verildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 739 bin 512 hayatını kaybetti. Virüse yakalanan toplam kişi sayısı ise 20 milyon 275 binin üzerinde.