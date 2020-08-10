10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Son dakika haberine göre; Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından tansiyonun yükseldiği Belarus'ta, muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tihanovskaya'ya yönelik girişiminin önlendiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Valeriy Vakulçik, ONT televizyon kanalında katıldığı yayında, devlet başkanı adayı Tihanovskaya'ya yönelik olası provokasyon ve suikast girişimlerinden endişe duyulduğuna dair muhalefetin seçim merkezinden kendilerine bilgi ulaştığını açıkladı.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Vakulçik, bundan kısa süre önce ise güvenlik güçlerinin bir kişinin kurban edilmesi gerektiğinin belirtildiği bir mesaja ulaştığını söyledi. İstihbarat yetkilisi, mesajı gönderen kişinin kimliğinin saptandığını ve gözaltına alınacağını duyurdu.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Vakulçik ayrıca muhalefetin seçim merkezinin güvenliğini sağlamak için 120 güvenlik görevlisinin sevk edildiği bilgisini aktardı.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefetin seçim merkezinin korunması için güvenlik güçlerinden talepte bulunulduğunu açıklamıştı.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Belarusta dün devlet başkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Belarus'un başkenti Minskte protestoların sürdüğü ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Belarus Merkez Seçim Komitesi, kesin olmayan sonuçlara göre Lukaşenkonun yüzde 80,08 oyla seçimi kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tihanovsayanın yüzde 10,09 oy aldığını açıkladı.

Belarus'ta alarm! Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi...

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Tihanovskaya, Merkez Seçim Komisyonuna itirazda bulundu.

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