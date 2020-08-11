11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Başkanı Trump salondan çıkarıldı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump salondan çıkarıldı!

Son dakika haberi... Başkanı , Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Trump salondan çıkarıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Son dakika: ABD Başkanı Trump salondan çıkarıldı! SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP SALONDAN ÇIKARILDI!

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU
Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

ŞÜPHELİ VURULDU
Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA