Son dakika: ABD Başkanı Trump salondan çıkarıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

ŞÜPHELİ VURULDU

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.