NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Doğu Akdeniz mesajı! ''Uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli

Stoltenberg, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durumun "müttefiklik dayanışması" ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis today on the situation in the eastern Mediterranean. The situation must be resolved in a spirit of Allied solidarity and in accordance with international law.