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İran'da baskın! O maddeden 4,4 ton ele geçirildi

Son dakika haberi; 'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 4,4 ton ele geçirildi. Bölgede Afganistan ve 'dan sınırı geçen kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2020
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İran'da baskın! O maddeden 4,4 ton ele geçirildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Müdürü Mecid Kerimi, Pakistan sınırındaki Nikşehr ve Saravan ilçelerinde, uyuşturucu kaçakçılığı yapan iki çeteye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kerimi, iki operasyonda toplam 4 ton 484 kilogram uyuşturucu madde, 2 kalaşnikof silah, 1 telsiz ve çeşitli mühimmatların ele geçirildiğini ve 4 çete üyesinin yakalandığını aktardı.

Sınırdan İran'a sokulan uyuşturucuların ülkenin iç kesimlerine ulaştırılmasının amaçlandığını belirten Kerimi, kaçmayı başaran diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini dile getirdi.

Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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