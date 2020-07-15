15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj paylaştı. Fermacu, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı 'ın dualarına katılıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Abdullah Fermacu, Twitter paylaşımında, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle." ifadelerine yer verdi.

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