08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Lübnan'da flaş gelişme! Başbakan erken seçimi açıkladı

Lübnan'da flaş gelişme! Başbakan erken seçimi açıkladı

Son dakika haberi... ’daki ’nda meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab’tan son dakika açıklaması geldi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, “Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna yapılması için bir öneri sunacağım" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2020
ABONE OL
Lübnan'da flaş gelişme! Başbakan erken seçimi açıkladı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab erken seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Lübnan Beyruttaki patlama anı kamerada! Cam çocukların üzerine devrildi LÜBNAN BEYRUT'TAKİ PATLAMA ANI KAMERADA! CAM ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

ERKEN SEÇİM KARARI

Diyab yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki felaketin sorumlularından hesap sorulacağına vurgu yaptı. Başbakan Diyab, "Siyasi partiler mevcut krize bir çözüm bulana kadar iki aylık bir süre boyunca sorumluluk almaya hazırım. Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" diye konuştu.

Lübnan Beyrutta patlamanın ardından son durum ne? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan A Haberde anlattı LÜBNAN BEYRUT'TA PATLAMANIN ARDINDAN SON DURUM NE? LÜBNAN - TÜRK CEMİYETİ GENEL SEKRETERİ ZAHER SULTAN A HABER'DE ANLATTI

'LÜBNAN'IN DESTEĞE İHTİYACI VAR'

Başbakan Diyab, "Yıkıcı etkiler bırakan Beyrut Limanı felaketinin ağırlığı altında yaşıyoruz. Beyrut Limanı felaketinden sorumlu olan herkes soruşturulmalı. Lübnan büyük bir felaket yaşıyor ve desteğe ihtiyacı var. Yardım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyrut'taki protestolarda tansiyonun giderek yükselmesi ile şu ana kadar 142 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA