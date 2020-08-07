Lübnan Devlet Başkanı Avn açıkladı: Patlamayla ilgili şoke eden sözler
Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta meydanda gelen patlamaya ilişkin nan Devlet Başkanı Mişel Avn'dan açıklama geldi. Avn; yürütülen soruşturma hakkında yaptığı son dakika açıklamasında; "Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var" dedi.
Lübnan'ın Beyrut kentindeki limanda meydana gelen patlamada 137 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi de yaralandı. Ülke felaketle sarsılırken; patlama ilişkin soruşturmalar da devam ediyor. Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn, yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var" dedi.
SORUŞTURMANIN ÜÇ AŞAMASI VAR
Avn, yürütülen soruşturmanın üç aşaması olacağını ifade etti. İlk olarak, patlayıcı maddelerin ne şekilde limana getirildiği ve depolandığının belirleneceğini belirten Avn, ikinci aşamada patlamanın bir ihmal mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiğinin belirleneceğini söyledi. Son aşama olarak da harici müdahale olasılığının değerlendirileceğini aktardı.