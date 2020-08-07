Son dakika: İstanbullulara çile başlıyor! Haliç Köprüsü'ndeki çalışma bir hafta sürecek
Son dakika haberine göre; İstanbul'un en önemli güzergahlarından olan Haliç Köprüsü'nde bakım onarım çalışmalarının ikinci kısmı başlıyor. Çalışma bu gece 00.00'da başlayacak. Bir hafta sürecek. Çalışma süresince tek şerit aktif olacak. Bölgedeki trafik yoğunluğunun çileye dönüşmesine kesin gözü ile bakılırken, alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.
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Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.
Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.
Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.
Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.