Somali'de askeri üsse saldırı

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin Baidoa şehrinin güneyindeki üsse sabah saatlerinde militanların düzenlediği silahlı saldırıda çok sayıda asker öldü ve yaralandı.

En az 6 askerin can verdiği saldırıda, militanlar üsse girdikten sonra çok sayıda mühimmat ve silahı da yanlarına alarak kaçtı.

Saldırının yaşandığı Daynunay köyüne gelen takviye birlikleri hedef alan militanlar, daha önce de bu köye saldırılar düzenlemişti.