Almanya’nın Türkiye kararı Sevim Dağdelen'in zoruna gitti!

Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve terör sevici sıfatını üstlenen Sevim Dağdelen, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kararının ardından skandal sözler sarf etti.

Koronavirüs salgınının Türkiye ve Avrupa'da kontrol altına alınmasının ardından, tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Turizm sezonunun da açılmasıyla hava trafiğinde yoğunluk oluştu.

ALMANYA SEYAHAT UYARISINI KALDIRDI

Almanya, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

ALMANYA'NIN TÜRKiYE KARARINDAN RAHATSIZ OLDU

Alınan bu karar, Federal Meclisteki Alman-Türk parlamenterler grubunun başkanı Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Sevim Dağdelen'i rahatsız etti.



DÜŞMANLIKTA HEP BiR ADIM ÖNDE

Sevim Dağdelen, federal hükümet tarafından alınan son kararı hazmedemeyerek "Tatil bölgelerinde seyahat uyarısının kaldırılması, Erdoğan'a boyun eğmek anlamına geliyor. Anlaşılan - Türkiye'deki güvenilmeyen rakamlara rağmen- Alman hükümetinin hamle yapması için, sadece Türk bakanların masaya sıkça vurması yeterli oluyor." cümlelerini kurdu.