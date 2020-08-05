05 Ağustos 2020, Çarşamba
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ABD yönetiminden Lübnan'a taziye ve destek mesajı

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ülkesinin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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ABD yönetiminden Lübnan'a taziye ve destek mesajı

Pompeo, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyrut'taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız." vurgusu yaptı.

Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

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