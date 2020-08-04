İşte DSÖ’ye göre korona virüs aşısının favorisi! İşin başında bir Türk var...
Almanya’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileriyle hazırlanan coronavirüs (Covid-19) aşı çalışmasına ilişkin araştırmada, aşıya en yakın şirketin Türk Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Biontech şirketi favori gösterildi.
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Dünya Sağlık Örgütü internet sitesinde koronavirüs aşısına dair dünya genelinde yaklaşık 200 şirketin üniversite ve enstitünün aşı çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Yayınlanan raporda, hangi projelerin en gelişmiş olduğunu ve hangi aşamalarda oldukları da açıklandı.
İlk üç aşamanın denekler üzerindeki testlere, dördüncü aşamada çalışma sonuçlarının ise gözden geçirilmesine yer verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine dayandırılarak yapılan aşı araştırmasında Almanya'nın Mainz merkezli ve Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Biontech şirketinin rakiplerine göre önde olduğu ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü internet sitesinde koronavirüs aşısına dair dünya genelinde yaklaşık 200 şirketin üniversite ve enstitünün aşı çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Yayınlanan raporda, hangi projelerin en gelişmiş olduğunu ve hangi aşamalarda oldukları da açıklandı.
İlk üç aşamanın denekler üzerindeki testlere, dördüncü aşamada çalışma sonuçlarının ise gözden geçirilmesine yer verildi.
ŞAHİN'İN BAŞINDA OLDUĞU ŞİRKET AŞIYA YAKIN
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine dayandırılarak yapılan aşı araştırmasında Almanya'nın Mainz merkezli ve Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Biontech şirketinin rakiplerine göre önde olduğu ifade edildi.