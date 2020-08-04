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İşte DSÖ’ye göre korona virüs aşısının favorisi! İşin başında bir Türk var...

’da () verileriyle hazırlanan coronavirüs (Covid-19) aşı çalışmasına ilişkin araştırmada, aşıya en yakın şirketin  Türk Prof. Dr. ’in başında olduğu  şirketi favori gösterildi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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İşte DSÖ’ye göre korona virüs aşısının favorisi! İşin başında bir Türk var...

internet sitesinde koronavirüs aşısına dair dünya genelinde yaklaşık 200 şirketin üniversite ve enstitünün aşı çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yayınlanan raporda, hangi projelerin en gelişmiş olduğunu ve hangi aşamalarda oldukları da açıklandı.

İlk üç aşamanın denekler üzerindeki testlere, dördüncü aşamada çalışma sonuçlarının ise gözden geçirilmesine yer verildi.

ŞAHİN'İN BAŞINDA OLDUĞU ŞİRKET AŞIYA YAKIN

Dünya Sağlık Örgütü () verilerine dayandırılarak yapılan aşı araştırmasında 'nın merkezli ve Türk Prof. Dr. 'in başında olduğu şirketinin rakiplerine göre önde olduğu ifade edildi.

Araştırmada, Biontech'in ABD merkezli ilaç devi ile birlikte Covid-19 aşısını geliştirmek için çalıştıklarını, Fosun isimli firmasının projeye Mart ayında katılarak pazarlamada Çin haklarını güvence altına alındığı ifade edildi.

Almanya'nın küresel dayanışmayla hareket ederek İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'dan toplam 400 milyon değerinde aşı tüpü almayı garanti ettiği de vurgulandı.

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