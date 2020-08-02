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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Esadullah Orakzai öldürüldü

'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yürüten 'ın Horasan kolunun istihbarat şefi 'nin öldürüldüğü açıklandı. Orakzai, 'DEAŞ'ın Kasabı' olarak biliniyordu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Esadullah Orakzai öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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