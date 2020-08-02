Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Esadullah Orakzai öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yürüten DEAŞ'ın Horasan kolunun istihbarat şefi Esadullah Orakzai'nin öldürüldüğü açıklandı. Orakzai, 'DEAŞ'ın Kasabı' olarak biliniyordu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.
Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA