02 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... , koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Shah, ikinci testinin de pozitif olduğunu ekledi. Shah, hastanede tedavi altında alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Son dakika: Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah koronavirüse yakalandı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Shah, ikinci koronavirüs testinin de pozitif olduğunu ekledi. Shah, hastanede tedavi altında alındı.

Bakan Shah, koronavirüsün ilk belirtilerini gördüğünde hemen test yaptırdığını, ikinci testinin de pozitif çıktığını ifade etti. Shah, kendisiyle teması olan herkesin karantinaya girmesini de rica etti

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