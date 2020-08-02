02 Ağustos 2020, Pazar
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SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda ’na (ISS) gönderilen ve Uzay Dairesi () astronotları Dünya’ya döndü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü SPACEX'İN UZAYA GÖNDERDİĞİ NASA ASTRONOTLARI DÜNYA'YA GERİ DÖNDÜ

Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.

ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.

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