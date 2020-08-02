Sel Afganistan'ı vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 15'i çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.