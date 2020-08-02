02 Ağustos 2020, Pazar
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 500 bini geçti

Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 107 kişide yeni tip (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi. Bugüne kadar toplam 3 milyon bin 985 test yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 500 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 107 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 148 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 153 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 107 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi, Kovid-19 vakalarından 342 bin 461'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 3 milyon bin 985 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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