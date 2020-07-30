30 Temmuz 2020, Perşembe
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Trump'tan başkanlık seçimiyle ilgili flaş çağrı: Erteleyin

Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımla başkanlık seçimlerinin ileri bir tarihe alınmasını istedi. Trump, “İnsanlar düzgün ve güvenli bir şekilde oy kullanabilene kadar seçimi erteleyin.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Trump'tan başkanlık seçimiyle ilgili flaş çağrı: Erteleyin

Başkanı resmi hesabından attığı bir tweetle 3 Kasım 2020'de gerçekleşecek seçimlerin ileri bir tarihe alınmasını istediğini duyurdu.

"YANLIŞ VE HİLELİ SEÇİM OLACAK"

Trump, salgın sebebiyle uzaktan posta yoluyla oy kullanılmasının seçimde sorun oluşturacağını savundu, "2020 seçimi, tarihteki en yanlış ve hileli olacak" dedi.

"ERTELENSİN"

Seçimin, insanların güvenli ve düzgün bir şekilde oy kullanabileceği bir tarihe ertelenmesini istedi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Trump, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan çok sayıda can kaybı ve ekonomide artan sorunlar sebebiyle eleştiriliyor.

ANKETLERDE GERİDE KALDI

Son anketler de Trump'ın bazı bölgelerde Demokrat rakibi 'ın gerisinde kaldığını gösteriyor.

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