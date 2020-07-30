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ABD ekonomisinde tarihi çöküş: yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 oranında daraldı

Son dakika haberine göre... ekonomisi 32.9 oranında daraldı ve tarihinin en büyük düşüşünü kaydetti. ABD'de beklentiler ekonominin yüzde 34 daralacağı yönündeydi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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ABD ekonomisinde tarihi çöküş: yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 oranında daraldı

Coronavirüs nedeniyle azalan talep ve duran yatırımlar ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Almanya'da açıklanan ve tarihe geçen yüzde 10.1'lik düşüşün ardından 'den çok daha olumsuz bir veri geldi.



ABD ekonomisi 32.9 daraldı ve bu rakam tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

1958'DE YÜZDE 10 KÜÇÜLMÜŞTÜ

ABD ekonomisinde şimdiye kadar üç aylık dönemler itibariyle yaşanan en büyük düşüş yüzde 10 ile 1958 yılında gerçekleşmişti. 2008'deki finansal krizde ise ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 8.4 küçülmüştü.

HARCAMA VE YATIRIMLARDA SERT DÜŞÜŞ

Corona pandemisi nedeniyle tüketici harcamalarında yaşanan çöküşün yanında yatırımlar, ihracat ve kamu harcamalarındaki düşüş ABD ekonomisinin tarihin en kötü çöküşünü tecrübe etmesine neden oldu.

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