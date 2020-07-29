29 Temmuz 2020, Çarşamba
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ABD’nin Kovid-19 iddiasına Rusya’dan flaş yanıt: Komplo teorisi

Son dakika haberleri; 'nın, 'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bazı İngilizce sitelerden yanlış bilgi yaydığı iddia edildi. 'un ise ABD tarafının iddialarını "komplo teorisi" şeklinde niteleyerek reddettiği kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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ABD’nin Kovid-19 iddiasına Rusya’dan flaş yanıt: Komplo teorisi

Associated Presste yer alan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 'li yetkililere dayandırılan haberde, istihbaratına bağlı kişilerin, Amerikan ve Batı kamuoyunda Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaymaya çalıştığı savunuldu.

Haberde, ABD'li yetkililerin, söz konusu faaliyetlere yönelik Moskova'da "GRU" olarak bilinen askeri istihbarat servisine bağlı üst düzey 2 isim arasında bağ tespit ettiklerine inandıkları kaydedildi.

Bu kişilerin etkisine açık "InforRos" ve "One World" gibi İngilizce sitelerde, mayıs ve temmuz ayları arasında Kovid-19 salgını hakkında Rusya'yı övmek ve ABD'yi küçük düşürmek amacıyla yaklaşık 150 makalenin yayımlandığı ifade edildi.

Haberde, yetkililerin, bu bilgilerin daha önce "gizli" statüsünde bulunduğu, ancak gizlilik derecesinin düşürülmesiyle kamuoyunun bilgisine getirilmede sakınca görülmediğini söylediği aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un ise ABD tarafının iddialarını "komplo teorisi" şeklinde niteleyerek reddettiği kaydedildi.

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