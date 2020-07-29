ABD’nin Kovid-19 iddiasına Rusya’dan flaş yanıt: Komplo teorisi

Haberde, ABD'li yetkililerin, söz konusu faaliyetlere yönelik Moskova'da "GRU" olarak bilinen askeri istihbarat servisine bağlı üst düzey 2 isim arasında bağ tespit ettiklerine inandıkları kaydedildi.

Bu kişilerin etkisine açık "InforRos" ve "One World" gibi İngilizce sitelerde, mayıs ve temmuz ayları arasında Kovid-19 salgını hakkında Rusya'yı övmek ve ABD'yi küçük düşürmek amacıyla yaklaşık 150 makalenin yayımlandığı ifade edildi.