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İran, ABD'ye mesaj verdi! Tarihlerinde ilk defa yerin altından balistik füze ateşlediler

Son dakika haberi... Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı , 'nda başlatılan askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. General Emir Ali Hacızade, bugün ilk kez yerin altından fırlatılan kullanıldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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İran, ABD'ye mesaj verdi! Tarihlerinde ilk defa yerin altından balistik füze ateşlediler

İran Devrim Muhafızları, yıllık askeri tatbikatları kapsamında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi.

İran, ABD'ye mesaj verdi! Tarihlerinde ilk defa yerin altından balistik füze ateşlediler

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran, ABD'ye mesaj verdi! Tarihlerinde ilk defa yerin altından balistik füze ateşlediler

General Emir Ali Hacızade, bugün ilk kez yerin altından fırlatılan balistik füze kullanıldığını duyurdu. Artık geleneksel füze fırlatma sistemleri kullanmadıklarını belirten Hacızade, "Aniden yerin altında gömülü olan füzeler ateşlenecek ve hedefleri nokta atışıyla vurabilecek" dedi.

İran, ABD'ye mesaj verdi! Tarihlerinde ilk defa yerin altından balistik füze ateşlediler

Hacızade yerin altından ilk kez füze ateşlenerek tatbikat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Yeraltına gizlenen fırlatıcılarımızı kullanarak ilk kez balistik füzelerimizi ateşledik. Aynı zamanda bu tatbikatta zırhlı İHA'lar ile önceden belirlenen hedefler başarıyla imha edildi" ifadelerini kullandı.

İran, ABD'ye mesaj verdi! Tarihlerinde ilk defa yerin altından balistik füze ateşlediler

ABD'ye ait maket savaş uçağının hedef olarak seçildiği askeri tatbikatta İran, uzaya fırlattığı "Nur" adlı askeri uyduyu da görüntü alımı için kullanacağını belirtti.

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